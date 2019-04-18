Льорис — о выходе «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ: футбол иногда бывает сумасшедшим

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал выход «шпор» в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, лондонский клуб обошёл «Манчестер Сити» и обеспечил себе место в 1/2 финала турнира благодаря правилу гостевого гола (1:0, 3:4).

«Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много взлетов и падений с точки зрения эмоций. Думаю, что в конечном счёте большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал.

Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы всё ещё учимся…

Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с амстердамским «Аяксом». Матчи команд состоятся 30 апреля и 7 мая. Победители противостояний встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня в Мадриде.