Месси и де Лигт – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов на награду оказались: нападающий «Барселоны» Лионель Месси, защитник «Аякса» Матейс де Лигт, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин и нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Месси оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед», де Лигт забил победный гол в игре с «Ювентусом», на счету Сон Хын Мина дубль в ворота «Манчестер Сити», а в активе Фирмино точный удар во встрече с «Порту».

Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ювентус» — «Аякс» (1:2), «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (4:3), «Порту» — «Ливерпуль» (1:4).