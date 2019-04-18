Клопп: у меня будет время подумать, как остановить Месси

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов над «Порту» (4:1) поделился мнением о «Барселоне» — сопернике по полуфиналу.

«Мы в полуфинале, а в соперниках — «Барселона». Сейчас особо об этом не думаю, пока мне всё равно. Вышли в полуфинал, а уже в воскресенье играть с «Кардиффом». Именно это сейчас и утром будет у меня в голове, а не то, как мы будем играть с «Барселоной».

Как остановить Месси? Сегодня я не должен об этом думать, у меня ещё будет время, чтобы поразмыслить. Многие пытались это сделать, но никому по-настоящему не удалось осуществить. Но мы всё равно постараемся», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля».