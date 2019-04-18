Фернандиньо: ***** VAR

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо не смог сдержать эмоций после вылета из Лиги чемпионов, сообщает Mirror. Во втором четвертьфинальном матче (4:3) «горожане» забили гол на третьей компенсированной минуте ко второму тайму. Этот мяч выводил их в полуфинал турнира. Однако главный судья встречи Джюнейт Чакыр отменил взятие ворот после того, как эпизод был просмотрен в повторе при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR). Причиной этого решения стал офсайд у форварда «Сити» Серхио Агуэро, к которому мяч попал после рикошета от Бернарду Силвы.

«***** (к чёрту) VAR», — сказал в микст-зоне Фернандиньо.

С помощью VAR Чакыр рассматривал также эпизод с третьим голом в ворота «горожан». Однако в действиях Фернандо Льоренте, который и стал автором забитого мяча, он не увидел нарушения правил.