Менди: чудовищный вылет

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам четвертьфинальных матчей с «Тоттенхэм Хоттспур» (0:1, 4:3).

«Чудовищный вылет. Сейчас наступил трудный период для «Манчестер Сити». Не впервые мы покидаем турнир на стадии четвертьфинала. В следующем сезоне покажем максимум, чтобы забраться выше.

Чего не хватает? Рецепт пока не найден. Могли бы сделать больше. Это будет тяжёлая ночь, но придём в себя через пару дней», — цитирует защитника RMC Sport.

В стартовые 11 минут игры соперники забили по два мяча. Ещё в первом тайме «горожанам» удалось выйти вперёд. После перерыва они забили четвёртый мяч. Но гол Фернандо Льоренте вывел в следующую стадию турнира лондонский клуб.