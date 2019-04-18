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Английские клубы побили рекорд испанских команд в Лиге чемпионов

Английские клубы побили рекорд испанских команд в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

«Тоттенхэм Хотспур» по сумме двух матчей смог пройти «Манчестер Сити» (4:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов за счёт гостевого гола и выйти в полуфинал турнира. Лондонцы впервые в истории турнира смогли дойти до этой стадии. Таким образом, Англия смогла побить рекорд Испании по количеству клубов, которые когда-либо играли в полуфинале.

От Англии в полуфинале Лиги чемпионов играли «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Лидс» и «Тоттенхэм». От Испании – «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Атлетико», «Вильярреал» и «Депортиво».

Определились все участники полуфинальной стадии Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «Ливерпулем», а «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Аяксом».

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов
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