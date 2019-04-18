Фаулер: атакующая мощь даёт «Ливерпулю» хорошие шансы на проход «Барселоны»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер выразил мнение, что у мерсисайдцев есть хорошие шансы на выход в финал Лиги чемпионов, несмотря на предстоящее противостояние с «Барселоной» в полуфинале турнира.



«Без сомнения, «Барселона» – великолепная команда с потрясающими игроками, но «Манчестер Юнайтед» показал, что и у каталонцев есть слабые места. Атакующая мощь даёт «Ливерпулю» хорошие шансы на успех», — приводит слова Фаулера пресс-служба УЕФА.



«Ливерпуль» на пути к полуфиналу победил «Баварию» (0:0 и 3:1) и «Порту» (2:0, 4:1). «Барселона» в свою очередь оказалась сильнее «Лиона» (0:0 и 5:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0 и 3:0). Вторую путёвку в финал разыграют «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякс», одолевшие «Манчестер Сити» и «Ювентус» соответственно.



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