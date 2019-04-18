Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовали ролик, посвящённый дню рождения клубу. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполняется 97 лет.



На видео свои пожелания клубу на разных языках произносят футболисты команды, а также главный тренер Олег Кононов.

«Спартак» за свою продолжительную историю 12 раз становился чемпионов СССР и 10 раз – чемпионом России, что является рекордным показателем на данный момент. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.



После 23 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое местов в турнирной таблице, отставая от лидирующего в первенстве «Зенита» на 12 очков. В следующем туре красно-белым предстоит принять «Енисей». Матч состоится 21 апреля.