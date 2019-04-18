Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием

Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием
Футбол / РПЛ

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовали ролик, посвящённый дню рождения клубу. Сегодня, 18 апреля, красно-белым исполняется 97 лет.

На видео свои пожелания клубу на разных языках произносят футболисты команды, а также главный тренер Олег Кононов.

«Спартак» за свою продолжительную историю 12 раз становился чемпионов СССР и 10 раз – чемпионом России, что является рекордным показателем на данный момент. В активе красно-белых также 10 Кубков СССР (рекорд) и три Кубка России.

После 23 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое местов в турнирной таблице, отставая от лидирующего в первенстве «Зенита» на 12 очков. В следующем туре красно-белым предстоит принять «Енисей». Матч состоится 21 апреля.

«Спартак» отпразднует день рождения 20 апреля, вход на мероприятие свободный
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент