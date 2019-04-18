Кержаков: Азмун практически идеально вписался в игру «Зенита»

Лучший бомбардир в истории российского футбола, а ныне главный тренер юношеской сборной России U17 Александр Кержаков высказал мнение об игре форварда Сердара Азмуна, который перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Азмун зимой перешёл в более сильный клуб, чем нынешний «Рубин», и практически идеально вписался в зенитовскую игру. Питерская команда все матчи выигрывала бы с крупным счётом, реализуй Азмун хотя бы 50 процентов своих голевых моментов. Он классный нападающий, хорошо действует вверху. В первых матчах весенней части сезона «Зенит» вообще играл в приятный для Сердара футбол. Было много передач с флангов, которые иранский нападающий может отлично использовать.

Реализуй Азмун 100% своих возможностей, стал бы звездой уровня Лионеля Месси? Нет, конечно. Звездой уровня Месси быть невозможно. Аргентинец такой один", — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».