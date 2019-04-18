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Ван Дейк: Месси — лучший футболист в мире, «Ливерпулю» будет очень тяжело

Ван Дейк: Месси — лучший футболист в мире, «Ливерпулю» будет очень тяжело
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о предстоящей встрече с нападающим Лионелем Месси в ходе противостояния с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Как мы будем справляться с Месси? Не знаю, посмотрим. Это будут отличные матчи для всех нас. Играть будут две команды, речь никогда не идёт о противостоянии двух конкретных футболистов. Так что наши матчи – это не только моя встреча с нападающими.

Хорошо защищаться можно только при слаженных командных действиях. Месси – лучший футболист в мире, и нам будет очень тяжело, но посмотрим, чем всё закончится», — цитирует ван Дейка Mirror со ссылкой на Viasport Fotball.

«Ливерпуль» на пути к полуфиналу победил «Баварию» (0:0 и 3:1) и «Порту» (2:0, 4:1). «Барселона» в свою очередь оказалась сильнее «Лиона» (0:0 и 5:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0 и 3:0). Вторую путёвку в финал разыграют «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякс», одолевшие «Манчестер Сити» и «Ювентус» соответственно.

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