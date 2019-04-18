Конте: всё ещё не знаю, какую команду буду тренировать в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что по-прежнему не знает, где продолжит карьеру, несмотря на намерение вернуться к работе начиная со следующего сезона.



«Где я буду тренировать в следующем сезоне? Я всё ещё не знаю, куда пойду, но могу точно сказать, что выберу команду, проект которой убедит меня», — приводит слова Конте Goal.com.



Конте пребывает без работы с лета прошлого года, когда руководство «Челси» отправило его в отставку. Ранее он возглавлял «Ювентус» и сборную Италии.



Сообщалось, что в услугах итальянского специалиста заинтересован ряд клубов Серии А, среди которых «Интер», «Рома» и хорошо знакомый ему «Ювентус». В СМИ также появлялась информация, согласно которой Конте уведомил желающих пригласить его, что хочет зарабатывать не менее € 10 млн в год.

«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте