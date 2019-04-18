Почеттино не стал называть выход в полуфинал ЛЧ лучшим моментом в своей карьере

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино назвал лучший момент в своей карьере наставника.



Аргентинский специалист вспомнил о времени во главе «Эспаньола», несмотря на то что накануне, 17 апреля, ему удалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов со «шпорами» по итогу противостояния с «Манчестер Сити» в четвертьфинале турнира.



«Больше всего радости и удовольствия в тренерской карьере мне принёс сезон-2008/09, когда мы спаслись от вылета из Примеры. Это очень много значило для всей семьи «Эспаньола», — приводит слова Почеттино Marca.



В полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэму» предстоит встретиться с «Аяксом», который на стадии 1/4 финала оказался сильнее «Ювентуса». Вторую путёвку в финал разыграют «Ливерпуль» и «Барселона».

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.