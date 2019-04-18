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«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2019/20

«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2019/20
Футбол / Англия

«Ливерпуль» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового комплекта домашней игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в следующем сезоне.

Форма выполнена в тёмно-красном цвете. При этом на футболке присутствуют узкие белые вертикальные полосы и эмблема команды. Вратарский комплект выполнен в чёрном цвете. Техническим спонсором мерсисайдского клуба является фирма New Balance.

«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2019/20
«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2019/20
Фото: Официальный «твиттер» ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» набрал 85 очков в 34 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидеров также входят «Манчестер Сити» (83) и «Тоттенхэм Хотспур» (67). В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кардифф Сити».

Накануне, 17 апреля, красные вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Барселоной». В четвертьфинале подопечные Юргена Клоппа оказались сильнее «Порту» (2:0 и 4:1).

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