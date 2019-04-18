Данченко: чемпионат России раза в три сильнее украинского

Защитник Олег Данченко, который перешёл в «Енисей» зимой на правах аренды из «Шахтёра», сравнил уровень чемпионатов России и Украины.

«Украинский футбол, мне кажется, более спокойный, что ли. За последние годы уровень чемпионата упал, всё держится, можно сказать, на двух командах – киевском «Динамо» и «Шахтёре». Российский же намного сильней, считаю, даже раза в три. Это касается футболистов, инфраструктуры, финансовых возможностей. Думаю, украинскому чемпионату стоит стремиться как раз к этому и выходить на более высокий уровень. Но в то же время, если сравнивать, например, два украинских топ-клуба и первые пять российских команд, то «Шахтёр» смело бы мог бороться за чемпионство, а «Динамо» за призы. Уверенно не могу сказать, что «Шахтёр» здесь мог бы легко стать чемпионом», — цитирует Данченко пресс-служба «Енисея».