Названы даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА в своём официальном «твиттере» огласил даты проведения полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Первая пара полуфиналистов – «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякс» – проведут первую встречу 30 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Ответная игра состоится 8 мая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме.



Вторая пара участников полуфинала – «Барселона» и «Ливерпуль» – проведут первый матч 1 мая на арене «Камп Ноу» в Барселоне. Ответная встреча пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.



Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.



В четвертьфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Сити» (1:0 и 3:4), «Аякс» победил «Ювентус» (1:1 и 2:1). В свою очередь «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» (1:0 и 3:0), а «Ливерпуль» – «Порту» (2:0 и 4:1).



В победе «Аякса» есть несколько необъяснимых вещей. Перечисляем Извините, но это всё-таки сенсация.