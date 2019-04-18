Все билеты на матч «Локомотив» — ЦСКА проданы

Все билеты на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА проданы. Об этом сообщил официальный «твиттер» «железнодорожников».



Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.



После 23 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место с 42 очками в активе, красно-синие идут на четвёртой позиции, набрав 40 баллов.



На матче «Локомотив» — ЦСКА будет работать бригада судей во главе с Алексеем Еськовым. Ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).



Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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