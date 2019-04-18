Гулиев выступил с заявлением об инциденте с американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев выступил с заявлением о дорожном инциденте, в ходе которого он избил гражданина США Майкла Коула.



«Да, точка в этой истории поставлена. После того случая мы с Майклом на связи практически каждый день. Обо всём поговорили. Все подробности рассказывать смысла нет, это уже все обсудили. Единственное, что могу сказать, – мне на самом деле очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним самим я, конечно же, извинился, и не один раз.



Я не должен был так делать. Моя вспыльчивость подвела меня, и уже в быту. Обычно это было только на поле. Это называется «сделал, а потом подумал». Потом уже сидел и думал: «Как можно было так сделать?» До сих пор хожу и не могу понять, как так можно. Этот поступок навсегда останется со мной и будет мне уроком. Я живу не первый и не второй день, и мне говорят, что со сдержанностью у меня не так всё хорошо. Я признаю это, никогда не отрицал и пытаюсь с этим бороться. Думаю, после этой ситуации у меня наконец получится сдерживаться и не повторять не только такое, но и любые ситуации, которые могут так повлиять на общественность и на меня самого, на мою семью, на всех, кто рядом.



Что касается суммы, на которую клуб меня оштрафовал и которая пойдёт на благотворительность, я думаю, так будет лучше. Недавно фонд открыли, называется «Спартак» – детям». Думаю, правильно будет отдать деньги именно туда», — сказал Гулиев в ролике на канале «Спартака» в YouTube.

Американец — Гулиеву: Аяз, не разочаровывай меня!