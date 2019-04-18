Гамула: ждём от наших клубов подвига, как у «Аякса» — «Ростов» же их обыгрывал

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мыслями о выходе «Аякса» и «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинал Лиги чемпионов.



«Если судить по тем матчам, которые показывали «Тоттенхэм» и «Аякс» раньше, то ничего неожиданного в их выходе в полуфинал нет. «Аякс» обошёл «Реал» по всем статьям, потом прошли «Ювентус». Жду их в финале против «Барселоны» или «Ливерпуля». Упал ли уровень Лиги чемпионов с таким полуфиналом? Нет, ведь у голландцев, например, играли те же самые футболисты, что и три года назад. Теперь они окрепли, выросли, вот и дошли до такого уровня.



Есть ли в России свой «Аякс»? Будем ждать от наших клубов такого же подвига, как у голландцев. Ведь был же «Ростов», который обыграл тот же «Аякс», а ЦСКА, например, побеждал «Реал», хотя и проиграл «Виктории». У наших команд слабая психология, мы думаем, что идём вперед, а на самом деле не двигаемся. Но время наших клубов в Лиге чемпионов ещё придёт», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В победе «Аякса» есть несколько необъяснимых вещей. Перечисляем Извините, но это всё-таки сенсация.