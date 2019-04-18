В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчах

Руководство мадридского «Реала» не уверено в целесообразности приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Marca.



По словам издания, представители «Королевского клуба» пристально следили за выступлениями Погба в последние месяцы и скептически относятся к его способности решать судьбу важных матчей. Отмечается, что игра француза в двух встречах с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1 и 0:3) лишь укрепила позицию «сливочных».



Также в «Реале» считают, что сумма в € 150 млн, которую «Манчестер Юнайтед» требует за Погба, является завышенной. Трансферный бюджет мадридского клуба на лето составляет € 400 млн, но его рассчитывают потратить на группу игроков.

«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Реалу» дешевле € 150 млн