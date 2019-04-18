Ривалдо: Неймар допустил ошибку, когда ушёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающий Неймар совершил ошибку, когда в 2017 году принял решение покинуть стан каталонского клуба и перейти в «ПСЖ».

«Неймар допустил ошибку, когда ушёл, он должен понять это. Я бы хотел, чтобы он вернулся в „Барселону“. Но если не туда, то на благо испанского футбола я бы хотел, чтобы его подписал «Реал», — цитирует бразильца Onda Cero.

Всего за «Барселону» Неймар сыграл 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 59 голевых передач. 3 августа 2017 года было объявлено о переходе нападающего в «ПСЖ». Бразильский футболист самостоятельно выкупил свой контракт у испанского клуба за € 222 млн. В настоящее время нападающий восстанавливается от повреждения.