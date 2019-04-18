Мане: хочу стать легендой «Ливерпуля» и АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своих целях в составе мерсисайдской команды.



«Конечно, я хочу стать легендой не только «Ливерпуля», но и всей Премьер-лиги. Это одна из моих целей. Я сделаю всё, чтобы достичь максимальных успехов. Отметка в 100 матчей за клуб значит очень много для меня. Провести столько матчей за такой клуб, как «Ливерпуль», – невероятно. Как я всегда говорил, я очень рад играть здесь, наслаждаюсь каждым днём и стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы выиграть что-нибудь с этим клубом», — цитирует Мане Goal.com со ссылкой на клубный журнал «Ливерпуля».



Мане перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне 27-летний сенегалец принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 18 голов и 1 результативную передачу.



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