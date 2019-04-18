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Свидетель: мужчину в кафе попросили поклясться, что он не снимал на телефон

Свидетель: мужчину в кафе попросили поклясться, что он не снимал на телефон
Футбол / РПЛ

Владимир Евсеев, свидетель драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в «Кофемании» 8 октября, в суде рассказал подробности произошедшего.

«Я уже давал показания следователю и говорил, что важного сказать не могу, потому что ничего особо не видел. Но попробую вспомнить ещё раз. Мы пришли с супругой на завтрак. Обычно мы сидим в первом зале, но там мест не было, поэтому мы прошли в зал, где есть балкончик. Оттуда я увидел, что в другом зале происходит то ли драка, то ли ещё что. Я спросил у официанта: „У вас там, видимо, происходит драка, вы полицию вызвали?“ Он сказал, что да.

Мы заказали еду, стали есть. Через какое-то время я понял, что шум усилился и, видимо, драка передвинулась ближе к моему залу. Была какая-то ругань, которую я передать не могу. У какого-то мужчины потребовали телефон и попросили поклясться, что он ничего не снимал», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата».

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