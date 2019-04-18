«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf.



О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс. По его словам, стороны с оптимизмом смотрят на возможное продление сотрудничества. Ожидается, что новый контракт тен Хага с «Аяксом» будет рассчитан до лета 2024 года.



Тег Хаг возглавил «Аякс» в прошлом году. Под его руководством команда успела добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». На предыдущих стадиях плей-офф главного еврокубкового турнира амстердамцы победили мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». После 30 туров «Аякс» занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии, опережая ПСВ по дополнительным показателям.

В победе «Аякса» есть несколько необъяснимых вещей. Перечисляем Извините, но это всё-таки сенсация.