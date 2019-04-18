Маклиш отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии

Шотландская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила об отставке Алекса Маклиша с поста главного тренера национальной команды.



Специалист покинет пост в ближайшее время. Решение было принято руководством ассоциации и самим Маклишем.



Маклиш возглавил сборную Шотландии в феврале прошлого года. Ранее он уже возглавлял национальную команду, но не сумел выйти с ней в финальную стадию чемпионата Европы–2008.



Сборная Шотландии является соперником России по отборочному этапу к Евро-2020. Команда под руководством Маклиша успела провести в отборе два матча, в которых проиграла Казахстану (0:3) и победила Сан-Марино (2:0), и занимает пятое место в группе, отставая по дополнительным показателям от России, Казахстана и Кипра.

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