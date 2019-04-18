В семье Ракицкого родился сын

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальной сети сегодня, 18 апреля, сообщил, что у него родился сын. Для семьи Ракицких это уже второй ребёнок — 23 апреля 2017 года на свет появилась их дочь.

«Я самый счастливый! Спасибо, любимая! Спасибо за сына! Я вас очень сильно люблю!» — написал украинский футболист в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ярослава Ракицкого.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года. Футболист подписал с петербургской командой контракт до лета 2022 года. 29-летний футболист является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.