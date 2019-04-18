«Челси» снизил цену на Азара

Лондонский «Челси» снизил цену на нападающего Эдена Азара в преддверии летнего трансферного окна.



Как сообщает AS, решение синих было принято в ходе переговоров с мадридским «Реалом», желающим усилиться бельгийским игроком после окончания нынешнего сезона. Ранее «Челси» требовал за Азара около € 116 млн, однако теперь цена на форварда была снижена до € 103-105 млн.



«Королевский клуб» готов заплатить за 28-летнего футболиста € 80-90 млн. Переговоры продолжаются.



Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 16 голов (4 — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.

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