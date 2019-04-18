Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» снизил цену на Азара

Фото: Michael Regan/Getty Images
«Челси» снизил цену на Азара
Футбол / Англия

Лондонский «Челси» снизил цену на нападающего Эдена Азара в преддверии летнего трансферного окна.

Как сообщает AS, решение синих было принято в ходе переговоров с мадридским «Реалом», желающим усилиться бельгийским игроком после окончания нынешнего сезона. Ранее «Челси» требовал за Азара около € 116 млн, однако теперь цена на форварда была снижена до € 103-105 млн.

«Королевский клуб» готов заплатить за 28-летнего футболиста € 80-90 млн. Переговоры продолжаются.

Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 16 голов (4 — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.

Джо Коул: «Челси» будет трудно удержать Азара, но думаю, что он останется
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент