Моуринью: если «Аякс» выйдет в финал, то выиграет Лигу чемпионов

Португальский специалист Жозе Моуринью вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» под его руководством победил «Аякс» в финале Лиги Европы.

«Если вы почитаете, что говорили в 2017-м после матча, то сами всё поймёте. Тренер и игроки жаловались на то, что мы заставили их играть в игру, которая им не нравилась. Они жаловались на схему, на Маруана Феллайни, на физическое состояние. На всё, с чем не могли справиться. Уверен, если «Аякс» дойдёт до финала и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже. Но если у твоей команды нет каких-то особенных качеств, то надо идти на хитрость и просто не давать раскрыться сопернику с лучшей стороны», — цитирует Моуринью «RT на русском».

Также Моуринью заявил, что не считает автора решающего гола в ворота «Ювентуса» 19-летнего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта единственным в своём роде.

«Не скажу, что он уникальный футболист. В наши дни таланты загораются и в 17 лет. Вспомните Франца Беккенбауэра, который тоже рано заиграл на позиции защитника. Де Лигт играл против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы ещё два года назад. О его возрасте можно было узнать только из паспорта. Он уже был опытным игроком, будто на девять лет старше самого себя. Де Лигт хорош тем, что он занимает самую важную позицию в таких командах, как «Аякс», — добавил Моуринью.