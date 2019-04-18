Гулиев тренировался в общей группе «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку к воскресному домашнему матчу 24-го тура Премьер-Лиги с «Енисеем». Сегодня, в день 97-летия клуба, красно-белые провели очередное занятие на одном из тренировочных полей около «Открытие Арены».



«В общей группе тренировался и полузащитник Аяз Гулиев, который не играл в матче прошлого тура с «Ростовом» из-за участия в резонансном дорожном конфликте. Перед выходом на поле хавбек ещё раз принёс извинения и рассказал нашей пресс-службе, что средства, на которые он оштрафован клубом, будут направлены в благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ», — говорится на официальном сайте „Спартака“.



Кроме того, к работе с первой командой привлечены защитники «Спартака-2» Артём Воропаев и Артём Мамин.

Гулиев выступил с заявлением об инциденте с американцем