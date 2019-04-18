Материалы об инциденте с Гулиевым переданы в ГУ МВД

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев может столкнуться с проблемами с законом, сообщает телеграм-канал Baza.



По информации источника, материалы о дорожном конфликте футболиста с гражданином США Майклом Коулом были переданы в Главное следственное управление Министерства внутренних дел. Следователи продолжают проверку инцидента.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Гулиев провёл повторную встречу с Коулом и между сторонами при адвокате было подписано соглашение.



Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе Коула. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

Гулиев выступил с заявлением об инциденте с американцем