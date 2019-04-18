Н. Измайлов: поступок Гулиева вопиющий, но он нашёл в себе силы извиниться

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов поделился мнением об инциденте с участием полузащитника команды Аяза Гулиева, сломавшего нос гражданину США Майклу Коулу в ходе дорожного конфликта.



«Поступок Аяза вопиющий и недостойный взрослого мужчины. Однако Аяз нашёл в себе силы признать свою вину, извиниться перед Майклом Коулом, перед болельщиками и командой. Он подвёл не только себя, но и своих партнёров в этот непростой период становления и строительства коллектива.



Майкл повёл себя очень достойно, что показывает его великодушие, большую внутреннюю силу и характер, и принял извинения Аяза. Более того, суммы материальных компенсаций, по их совместному решению, Майкл и Аяз отправят в благотворительные фонды», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.



Материалы об инциденте с Гулиевым переданы в ГУ МВД