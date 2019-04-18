Роуз: «Тоттенхэм» способен выиграть Лигу чемпионов

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз поделился ожиданиями от предстоящих матчей в Лиге чемпионов.

«Мы обыграли потенциальных чемпионов Германии в начале плей-офф, а затем выбили из турнира потенциальных чемпионов Англии. Мы прошли сложнейший путь до полуфинала. Можем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет? Сейчас мы в полуфинале. Посмотрим, как всё сложится. «Тоттенхэм» находится в отличном положении. С нетерпением ждём следующих матчей. Наша команда никого не боится», — приводит слова Роуза Evening Standard.

В полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Аяксом». Первый матч состоится в Лондоне 30 апреля, ответный — в Амстердаме 8 мая. В другом полуфинале сыграют каталонская «Барселона» и «Ливерпуль».