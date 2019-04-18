Н. Измайлов — о критике благотворительного фонда «Спартака»: хайпиться не сложно

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал критику в адрес фонда клуба «Спартак» – детям».



Ранее сотрудничавший с фондом специалист опубликовал пост в «Фейсбуке», в котором рассказал о некомпетентности его работников и усомнился в благих целях руководства.



«Я в курсе этой истории. Вы знаете, это больше похоже на такую ситуацию. Представьте, сейчас к нам подойдёт таксист и предложит сам добровольно показать достопримечательности Москвы, просто потому что ему нравится город. Он будет возить нас по спальному району несколько часов, а потом потребует оплату по счётчику и ещё оплату за экскурсию.



Если переходить к конкретике, то договор с исполнителем не был подписан, не было определено ни техническое задание, ни стоимость, ни форма, ни порядок оплаты. Исходя из чего исполнитель выполнял работу и на что надеялся, кроме хайпа в интернете, не очень понятно. Если хотел помочь клубу и сделать работу бесплатно, то почему требует оплату? Шум вокруг себя этот человек получил. Хайпиться не сложно. Таких «специалистов» много. Работать профессионально сложнее», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

Н. Измайлов: поступок Гулиева вопиющий, но он нашёл в себе силы извиниться