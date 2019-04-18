Жиру: «Челси» с опаской подходит к ответному матчу со «Славией»

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с пражской «Славией».

«Мы были поражены их классом и напористостью. В АПЛ к такому привыкаешь, но первый тайм со «Славией» был сложным. Они мощно нас прессинговали по всему полю, так что было очень непросто.

Во втором тайме мы чаще владели мячом и контролировали игру, но они были очень опасны на контратаках. Теперь мы знаем, какая команда нам противостоит. Они не собираются сдаваться, поэтому мы с опаской подходим к матчу», — приводит слова Жиру пресс-служба лондонцев.

Матч «Челси» — «Славия» состоится сегодня, 18 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 мск.

Первая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу «Челси».