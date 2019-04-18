Д. Соловьёв: РФС больше не заинтересован в ковре спонсоров

Член исполкома РФС, руководитель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьёв рассказал о работе организации по привлечению новых спонсоров.

«Мы сейчас серьёзно обновляем нашу маркетинговую политику. РФС больше не заинтересован в ковре спонсоров с разными непонятными статусами. Есть генеральный партнёр сборных – это компания «Новатэк». Мы будем предлагать различные пакеты: автомобильный партнёр, банк-партнёр, официальный перевозчик. По такому принципу уже заключено соглашение с „Мегафоном“, который стал коммуникационным партнёром. Сейчас ведутся переговоры с рядом крупных банков, которые заинтересованы в маркетинговом потенциале российского футбола. В заключительной стадии переговоры с мировым автомобильным брендом. Для каждого партнёра мы разрабатываем уникальные маркетинговые и коммуникационные активности», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата».