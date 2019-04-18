Хомуха: минимальная цель на чемпионате Европы U17 — выход в плей-офф

Главный тренер сборной России U17 Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем старте своей команды на чемпионате Европы, который пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии.

«На чемпионат едут 95% игроков основного состава. Один вратарь получил травму и не поедет. В нашей группе все соперники сильные и организованные. Все команды непростые, выделю Исландию, которая прошла с первого места, опередив Германию. Это говорит о том, что они очень организованная команда. Ещё есть такие сборные, как Англия, Франция, Испания, Италия и Венгрия.

Что касается ожиданий от турнира, то на нём будут все сильные команды, которые не смогли попасть на него шесть лет назад. Сейчас их количество после изменения правил турнира в два раза больше. Будем идти от игры к игре. Очень многое будет зависеть от первой игры с Исландией. Минимальная цель — выход в плей-офф. Мы уступаем многим командам, поэтому не входим в число фаворитов. Тренером сборной U-19 буду я? Нет, новый тренер уже избран РФС.

Мы довольны сроками, которые у нас есть на подготовку. Все клубы пошли навстречу, предоставили всех игроков — времени достаточно.

Фальсификация возраста игроков? По поводу Европы нет сомнений, что всё в порядке. Если брать игроков из Африки, Азии, то по антропометрии есть большая разница между спортсменами, и возникают некоторые вопросы касательно их возраста.

Что касается моего отношения к лиге U-17, то смотрю на её создание положительно, потому что это поможет игрокам соревноваться в своей среде. Между 17 и 23-летними есть разница в скоростных качествах и техническом арсенале. А в играх с одногодками можно развиваться быстрее", — передаёт слова Хомухи корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Соперниками сборной России U17 на групповом этапе турнира будут команды Исландии, Португалии и Венгрии.