Источник: переход Азара в «Реал» будет согласован в ближайшие дни

Вингер «Челси» Эден Азар перейдёт в «Реал», сообщает Marca.

По информации источника, соглашение по трансферу бельгийца может быть достигнуто в ближайшие дни. Все три стороны сделки дали согласие на переход, который оценивается в € 100 млн. 28-летний игрок «пенсионеров» станет третьим летним новичком на «Сантьяго Бернабеу» после Родриго Гоэша из «Сантоса» и Эдера Милитао из «Порту». Азар был приоритетной трансферной целью для главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана после его возвращения в команду. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес дал обещание французскому наставнику заполучить игрока.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 44 матчах, отметился 19 результативными передачами и 12 голевыми передачами.