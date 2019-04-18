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Неймар вернётся на поле в матче с «Монако»

Неймар вернётся на поле в матче с «Монако»
Футбол / Франция

Форвард «ПСЖ» Неймар готов вернуться на поле, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 27-летний нападающий парижан, который восстановился после травмы пятой плюсневой кости, чувствует, что готов принять участие в ближайшем матче своей команды с «Монако». О своём желании бразилец сообщил тренерскому штабу. Учитывая тот факт, что наставник чемпиона Франции Томас Тухель всегда прислушивается к игрокам относительно вопроса их функционального состояния, шансы на то, что бразилец вернётся на поле уже в игре 33-го тура Лиги 1 в ближайшее воскресенье, оцениваются как высокие.

Напомним, повреждение Неймар получил в матче Кубка Франции со «Страсбургом», который состоялся 23 января. В текущем сезоне на клубном уровне он сыграл 23 матча, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

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