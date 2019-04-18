«Валенсия» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 18 апреля, в Валенсии на стадионе «Месталья» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между местным одноимённым клубом и «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный рефери — Грэм Стюарт.

Первая встреча между командами, прошедшая в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Валенсии».

Напомним, на стадии 1/8 финала «Валенсия» прошла «Краснодар» (2:1, 1:1), а «Вильярреал» оказался сильнее «Зенита» (3:1, 2:1). В полуфинале турнира победитель пары «Валенсия» — «Вильярреал» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Арсенал» — «Наполи».