Полицейский: компания Кокорина и Мамаева вела себя вызывающе, смеялась над Паком

На сегодняшнем заседании суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева был зачитан протокол допроса полицейского Сергея Булатова, который одним из первых прибыл в кафе «Кофемания» после инцидента с участием футболистов.

«Прибыл в «Кофеманию» по вызову. Менеджер и администратор проводили нас к столику Пака и Гайсина, которые разъяснили ситуацию. Компания вела себя вызывающе, смеялась над Паком. Он сделал им замечание, на что двое из компании подошли к нему и нанесли удары. Кокорин Александр ударил его стулом в область головы, а Кокорин Кирилл — рукой в область лица. Гайсин так же подтверждал показания Пака. Более подробно о произошедшем они не рассказывали, я не спрашивал. О том, что Гайсину были нанесены телесные повреждения, никто не заявлял», — сказал на допросе Булатов.