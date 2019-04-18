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Руководству РФС были вручены государственные награды за проведение ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Руководству РФС были вручены государственные награды за проведение ЧМ-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В четверг, 18 апреля, прошла церемония вручения государственных наград РФ и поощрений Президента страны работникам, которые отметились при подготовке и проведении чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Состоялась она на Большой спортивной арене ОК «Лужники».

Генеральный директор РФС Александр Алаев получил из рук помощника главы государства Игоря Левитина Орден Дружбы, а руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов удостоился звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ».

Участие в церемонии приняли также главный тренер сборной России Станислав Черчесов и футболисты, выступавшие в её составе на турнире — Сергей Игнашевич, Александр Ерохин, Роман Зобнин и Далер Кузяев.

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