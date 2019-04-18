Игроки АПЛ в знак протеста против расизма на один день откажутся от соцсетей

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) на официальном сайте сообщила о начале акции бойкота против расизма под названием #Enough.

В знак протеста против расовой дискриминации игроки английской Премьер-лиги и других турниров страны один день не будут использовать социальные сети. Акция начнётся завтра, 19 апреля, в 9:00 по местному времени и закончится 20 апреля в 9:00.

«За последние несколько месяцев в Англии и за рубежом произошёл ряд громких расистских инцидентов, направленных против игроков. Бойкот — это демонстрация единства футболистов и призыв к более активным действиям со стороны соцсетей и футбольных властей в ответ на расистские оскорбления как на поле, так и за его пределами.

Бойкот является первым шагом в более длительной кампании по борьбе с расизмом в футболе. PFA продолжит тесно сотрудничать с Футбольной ассоциацией Англии и правительством, чтобы сделать больше для борьбы с расовой дискриминацией, одновременно стремясь оказать давление на ФИФА и УЕФА через FIFPro.

Кампания призвана пролить свет на необходимость того, чтобы платформы социальных сетей брали на себя ответственность за борьбу с расизмом, которому подвергаются профессиональные футболисты и другие пользователи в Интернете», — говорится в сообщении PFA.