«Наполи» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Тренерские штабы «Наполи» и лондонского «Арсенала» определились с составами на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Аллан, Руис, Зелиньски, Кальехон, Инсинье, Милик

Запасные: Оспина, Малку, Руй, Хюсай, Верди, Мертенс, Юнес

«Арсенал»: Чех, Колашинац, Монреаль, Косельни, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Лено, Мустафи, Эль-Ненни, Мхитарян, Озил, Гюэндузи, Айуоби

Матч «Наполи» — «Арсенал» состоится сегодня, 18 апреля, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра команд завершилась домашней победой «Арсенала» со счётом 2:0.