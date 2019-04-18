В матче второго бразильского дивизиона все мячи были выбиты за пределы стадиона

Курьёзом завершился матч одного из низших бразильских дивизионов между командами «Икаса» и «Пакахус», сообщает Globo Esporte.

Арбитр встречи был вынужден завершить игру за шесть минут до её конца с учётом компенсированного времени из-за того, что на стадионе, где проходила встреча, закончились мячи. Все пять игровых сфер, которые использовались в матче, были выбиты игроками за пределы арены. Ни один из мячей так и не был найден. В итоге у хозяев не осталось ни одного игрового снаряда. Арбитр встречи принял решение дать финальный свисток на 44-й минуте второго тайма при счёте 2:1 в пользу гостей.

Отметим, что «Пакахус» после трёх игр набрал 7 очков и возглавляет турнирную таблице группы B своего дивизиона. «Икаса», набрав очко в двух играх, занимает 4-е место.