Кутепов успешно перенёс операцию по поводу паховой грыжи

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов сегодня, 18 апреля, был прооперирован по поводу правосторонней паховой грыжи. Операция была успешно проведена хирургами римской клиники «Вилла Стюарт», сообщает пресс-служба красно-белых.

Планируется, что футболист вернётся к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.

Несколько лет назад Кутепов уже перенёс подобную операцию в одной из немецких клиник, однако теперь потребовалось повторное вмешательство.

«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 21 апреля команда Олега Кононова проведёт домашний матч 24-го тура с красноярским «Енисеем». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.