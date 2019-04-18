Украинский вратарь Кичак: в Россию бы не поехал, это страна-агрессор

Украинский голкипер венгерского МТК Артём Кичак поделился мнением о конфликте, который идёт на востоке страны.

«Сейчас политика окутала всё вокруг себя. Куда ни полезь, везде политика. В любой сфере, не только в футболе. „Спорт вне политики“ — это неправильная фраза. Я считаю, что у нас война с Россией. Россия – агрессор для нас. Не могу утверждать, но думаю, что нынешняя власть поддерживает это всё. Даже посмотреть на предвыборную кампанию, которая делается. Многое переосмыслил. Почитав и послушав некоторых людей, немного подофигел от того, что у нас власть творит с народом.

Тяжело общаться с людьми, которые поддерживают Россию. Ты же понимаешь, какая идёт пропаганда в России. Если человек погруз в этой пропаганде, то сложно с ним общаться. Я бы не поехал играть в Россию. Знаю, что эта страна – агрессор для моей страны. Пока не закончится война, не поеду. Каждый решает для себя, как правильно. Нельзя судить. Это очень глубокий вопрос.

В России есть люди, которые всё понимают. Российский народ не сидел дома и не думал: «О, давайте нападём на Украину». Все города вышли и пошли на Украину просто так? Всё же не так", — цитирует Кичака ua.tribuna.com.