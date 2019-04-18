Предпоследний тур чемпионата Нидерландов перенесён из-за игры «Аякса» в ЛЧ

Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение перенести игры 33 тура чемпионата страны с воскресенья, 28 апреля, на среду, 15 мая, сообщает Goal.

Это связано с участием «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов. Высший футбольный орган страны посчитал, что амстердамцам нужно предоставить больше отдыха, нежели два дня перед перед первым матчем с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится во вторник, 30 апреля. Из-за невозможности перенести матчи тура на 26 и 27 апреля, когда страна будет отмечать национальные праздники, было принято решение перенести игры на 15 мая. Таким образом, 33-й тур, в котором «Аякс» будет играть с «Де Графсхапом», состоится после 34-го тура и будет последним.

Отметим, что игры двух последних туров в Эредивизии проводятся в один и тот же день и в одно и то же время.