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«Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» в матче ФНЛ

«Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Сибирь» из Новосибирска. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Балтики» Дмитрий Захаров, отличившийся на 17-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Сибири» Евгений Чеботару.

«Балтика» впервые не проиграла в последних трёх матчах в ФНЛ. Для «Сибири» эта ничья стала третьей кряду.

Калининградский клуб, набрав 36 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Сибирь» (27) — 18-е.

В 33-м туре «Балтика» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», в «Сибирь» дома примет «Томь». Оба матча состоятся 24 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
18 апреля 2019, четверг. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
1 : 1
Сибирь
Новосибирск
1:0 – Захаров – 17, 1:1 – Чеботару – 30
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Кажется, со стыковыми матчами опять будет что-то странное.
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