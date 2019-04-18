«Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» в матче ФНЛ

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Сибирь» из Новосибирска. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал полузащитник «Балтики» Дмитрий Захаров, отличившийся на 17-й минуте. До перерыва счёт сравнял хавбек «Сибири» Евгений Чеботару.

«Балтика» впервые не проиграла в последних трёх матчах в ФНЛ. Для «Сибири» эта ничья стала третьей кряду.

Калининградский клуб, набрав 36 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Сибирь» (27) — 18-е.

В 33-м туре «Балтика» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», в «Сибирь» дома примет «Томь». Оба матча состоятся 24 апреля.