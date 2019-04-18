«Барселона» интересуется Ришарлисоном

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Эвертона» Ришарлисону, информирует Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб включил 21-летнего игрока «ирисок» в список потенциальных кандидатов на усиление своей атаки. Ранее сине-гранатовые начали следить за игрой бразильца. Его потенциальный трансфер будет стоить чемпиону Испании не менее € 50 млн. Однако препятствием на пути переезда игрока на «Камп Ноу» может стать отсутствие у него паспорта гражданина ЕС. Таким образом, «Барсе» нужно будет выделять под футболиста место легионера.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Ришарлисон принял участие в 35 матчах, отметился 13 результативными ударами и двумя голевыми передачами. В «Эвертон» он перешёл прошлым летом из «Уотфорда» за € 39,2 млн.