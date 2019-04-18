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Слуцкий: у «Витесса» нет бюджета для проведения сборов в появившемся перерыве

Слуцкий: у «Витесса» нет бюджета для проведения сборов в появившемся перерыве
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал решение о переносе матчей 33-го тура чемпионата Нидерландов.

«Мы должны подготовить новую программу тренировок. В ближайшие дни обсудим этот вопрос с тренерским штабом. Это большой перерыв, но таков результат переговоров клубов с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Решение одно для всех. Все знали, что оно будет сложным.

В России пойти на такой шаг было бы довольно сложно, потому что зимний перерыв длится там два месяца. В итоге турнир завершается при плотном графике. В таких ситуациях российские клубы отправляются на сборы. Но это не касается «Витесса» в сложившейся ситуации. Игроки получат несколько выходных. Я не знаю сколько. Сборы не предусмотрены, в клубе нет на это бюджета», — цитирует Слуцкого De Gelderlander.

Предпоследний тур чемпионата Нидерландов перенесён из-за игры «Аякса» в ЛЧ
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