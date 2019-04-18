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«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» с нужным счётом и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Айнтрахт» обыграл «Бенфику» с нужным счётом и вышел в полуфинал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Бенфикой». Встреча проходила во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Франкфуртер Фольксбанк Штадион». Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева.

Счёт в игре был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Филип Костич. На 67-й минуте с передачи Анте Ребича преимущество своей команды удвоил Себастьян Роде. Этот гол и позволил немецкому клубу пройти в следующий раунд турнира.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась неделю назад в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Таким образом, «Айнтрахт» прошёл в следующую стадию турнира, где встретится с «Челси». Полуфинальные матчи будут сыграны 2 и 9 мая. В другой паре за право выйти в финал поспорят «Арсенал» и «Валенсия».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2019, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 – Костич – 36, 2:0 – Роде – 67
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